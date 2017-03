Menschen dürfen bei Brexit "kein Faustpfand" sein

Der britische Außenminister Boris Johnson will angesichts des Brexit die Rechte der mehr als drei Millionen EU- Bürger in Großbritannien "so schnell wie möglich" klären. Das sagte er nach einem Gespräch mit seinem österreichischen Amtskollegen Sebastian Kurz am Montag in London. Kurz wiederum betonte mit Blick auf die bevorstehenden Verhandlungen: "Menschen dürfen niemals Faustpfand sein." Unterdessen wurde aus dem Büro von Premierministerin Theresa May verlautbart, dass der offizielle Austrittsantrag am 29. März gestellt werde.