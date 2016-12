Mehrheit der Österreicher will keine Neuwahlen

Öffentlich lästern Regierungspolitiker immer wieder über die Meinungsforscher - vor allem, wenn sie schlechte Werte für die Koalition vorlegen. Aber letztlich orientiert man sich dann doch wieder an Umfragen. Derzeit empfehlen Spindoktoren in SPÖ und ÖVP, nicht an rasche Neuwahlen zu denken. Denn: Eine Mehrheit der Österreicher sei wahlmüde.