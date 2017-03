Mehr tote Flüchtlinge seit Frontex- Einsatzbeginn

K

Außenminister widerspricht Kritikern

Menschen vor dem Ertrinken zu retten, sei eine "Verpflichtung, die wir wahrzunehmen haben", erklärte der Kanzler. Bereits zuvor hatte Eva Glawischnig erklärt, die Aussage des Außenministers, dass der "Wahnsinn" beendet werden müsse, sei ein Schlag ins Gesicht für all jene, die ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe tätig sind oder für diese Organisationen spenden.

"Die Menschen müssen im Mittelmeer gerettet werden, aber die Rettung darf nicht verbunden sein mit dem Ticket nach Mitteleuropa. Die Migranten müssen nach der Rettung an der EU- Außengrenze gestoppt, versorgt und zurückgestellt werden. Denn sonst machen sich immer mehr auf den Weg, und immer mehr sterben bei der gefährlichen Überfahrt", erklärte Kurz am Samstag in einem Statement. "Das derzeitige System führt dazu, dass immer mehr Menschen ertrinken und muss geändert werden. Erst vorgestern sind 250 Menschen vor der libyschen Küste ertrunken", so der Außenminister.

Zahl der Ertrunkenen ist gestiegen

"Ich werde mich jedenfalls nicht zurücklehnen und mit dem Status quo zufrieden sein, wenn die Zahl der Toten von Jahr zu Jahr steigt", so Kurz, der auf die Zahlen der bei Überfahrten nach Europa Ertrunkenen verweist. Die seien von 3771 Toten im Jahr 2015 auf 5082 im Vorjahr gestiegen und seit dem 1. Jänner seien heuer schon mehr Flüchtlinge ertrunken, als im Vergleichszeitraum der Vorjahre, erklärte er.

Sebastian Kurz an Bord eines Frontex-Schiffes vor Malta Foto: APA/Außenministerium/Dragan Tatic

Der Außenminister hatte am Freitag bei einem Besuch der Frontex- Mission (Bild oben) im Mittelmeer hat die Rettungsaktionen von Hilfsorganisationen im Mittelmeer scharf kritisiert: "Der NGO- Wahnsinn muss beendet werden", sagte er auf Malta. Die Hilfsorganisationen würden mit ihren oft gut gemeinten Rettungseinsätzen oft das Gegenteil von dem erreichen, was gewollt sei, erklärte der Außenminister. Viele NGOs seien "Partner der Schlepper", so Kurz am Freitag.