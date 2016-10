"Mehr Sozialhilfe? Geht nur mit höheren Steuern!"

Wie berichtet, hatte ÖGB- Präsident Erich Foglar am Samstag mit der Forderung einer Erhöhung der Mindestsicherung "für Einzelpersonen und Paare" überrascht. Die derzeitige Höhe vermeide Armut nur "gerade noch", erklärte Foglar unter Verweis auf einen ÖGB- Beschluss. Der Klubobmann der Wiener Grünen, David Ellensohn, spendete Applaus: "Hört die Gewerkschafts- Signale!", rief Ellensohn unter anderem Richtung Bundesregierung.

"Das Gegenteil von dem, was wir brauchen"

Die FPÖ protestierte umgehend - und auch Lopatka verweist nun darauf, dass man bereits jetzt eine Entwicklung bei der Mindestsicherung habe, die "besorgniserregend" sei. In Wien erhalte bereits jeder Zehnte Bezüge aus der Mindestsicherung, die Stadt habe deswegen schon jetzt einen Nachtragshaushalt von 130 Millionen Euro machen müssen. Bei der Einführung der Mindestsicherung hätte es österreichweit noch rund 173.000 Bezieher gegeben - jetzt würden alleine in Wien 198.000 Menschen die Leistung in Anspruch nehmen, rechnet der ÖVP- Klubchef vor. "Wenn ich die Mindestsicherung jetzt erhöhe, ist das für viele noch weniger Anreiz. Das ist das Gegenteil von dem, was wir brauchen."

Deutschland, Dänemark und Schweden würden derzeit den Zugang zu derartigen Sozialleistungen verschärfen, er verstehe nicht, warum Österreich das Gegenteil machen sollte. Auch würde eine Erhöhung den Wirtschaftsstandort Österreichs schaden, meinte Lopatka. Denn die Erhöhung müsste finanziert werden - und das würde nur über Steuererhöhungen gehen.

Will Sozialhilfe erhöhen, statt zu senken: Wiens Grünen-Klubobmann David Ellensohn Foto: thinkstockphotos.de, APA/GEORG HOCHMUTH

Nicht durchwegs Unterstützung bei Wiener Grünen

In der Grünen Führungsspitze ist man übrigens auch nicht besonders glücklich über den Vorstoß Foglars bzw. die Reaktion des Wiener Klubchefs. Dass die Sozialhilfe an der Höhe der Lebenshaltungskosten orientieren muss, sei klar, hieß es am Sonntag in einem Statement gegenüber krone.at. Zwar müsse man auch woanders sparen, nicht nur bei den Ärmsten - allerdings sei der Zeitpunkt der Forderung einen Monat vor der Hofburg- Wahl nicht gerade ideal ...