Mehr Polizeipräsenz nach Entführungsversuch

Am Dienstag wurde die Zehnjährige auf dem Weg zur Schule von einem Fremden angesprochen, der sie zum Einsteigen in seinen dunklen Kombi überreden wollte. Er griff sogar durch das geöffnete Seitenfenster nach ihr. "Der Vater ist gemeinsam mit dem Mädchen nach dem Vorfall sofort zu uns gekommen. Das Mädel schilderte uns die äußerst bedenkliche Situation. Es gibt keine Hinweise darauf, dass die Geschichte erfunden ist. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren", heißt es in der Polizeiinspektion Annabichl.

Mädchen lief davon

Auch die Streifen im Bereich des Tatortes seien verstärkt worden. Die Schülerin wurde in der Feldgasse, in der Nähe der Neuen Mittelschule, von dem Fremden angesprochen und sie reagierte richtig. Sie ließ sich von dem Mann nicht zur Mitfahrt überreden, sondern lief rasch davon und alarmierte ihre Eltern.

Hier sprach der Unbekannte das zehnjährige Mädchen an. Foto: Christian Spitzer

"Das Mädchen wusste über die Gefahrenlage Bescheid. Die Eltern hatten ihrer Tochter beigebracht, wie sie sich in so einem Fall verhalten soll", sagt ein Polizist.

