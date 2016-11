Mayröcker bekam ersten Österreichischen Buchpreis

Sie schreibe "zu Hause. Immer am morgen.", antwortete die 91- jährige Mayröcker auf die beiden Siegerinnen gestellte Frage nach dem Wo und Wann des Schreibens und erfreute ihre Gratulantenschar auch mit einer Lesung aus ihrem neuen Werk. "fleurs" wurde von der Jury ausgewählt "für ein faszinierend freies Spiel der Worte und Assoziationen, für ein Gedankenstöbern, das auf fast schon verstörende Weise wunderschön und gelungen ist", wie es in der Begründung hieß. Der Text sei "ein Fenster zu Welten, die sich der realistischen Darstellung entziehen".

Mayröcker wurde 1924 in Wien geboren und publizierte erstmals im Jahr 1956. Für ihr seither kontinuierlich anwachsendes Werk erhielt sie bereits zahlreiche Auszeichnungen, darunter der Else- Lasker- Schüler- Lyrikpreis und der Büchner- Preis. Ihre Arbeit erscheint im Suhrkamp Verlag.

"So wahr und literarisch so souverän"

Friederike Gösweiner wurde 1980 in Tirol geboren. Die promovierte Germanistin arbeitet als freie Lektorin und Journalistin, unter anderem für "Die Presse" und "Literatur und Kritik". Mit "Traurige Freiheit" (Literaturverlag Droschl) habe sie "das Porträt einer neuen verlorenen Generation zwischen Praktikum und Prekariat, zwischen Freiheitstraum, Hoffnung auf Leben, Einsamkeit und der Empfindung der Nutzlosigkeit" geschrieben, so die Jury. Das Buch berühre, "weil es so unerbittlich, so wahr und literarisch so souverän ist".

Kulturminister Thomas Drozda, Friederike Gösweiner und AK-Präsident Rudi Kaske (v.l.n.r.) Foto: APA/HERBERT PFARRHOFER

Alle Nominierten der Shortlist für die beiden Preise erhalten jeweils 2.500 Euro. Insgesamt wurden 119 Werke, die zwischen 1. Oktober 2015 und 11. Oktober 2016 erschienen sind, der Jury vorgelegt.