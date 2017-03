Mauerwerk stürzt vom Salzburger Mönchsberg

In der Stadt Salzburg hat sich am Donnerstagnachmittag ein altes Mauerwerk am Mönchsberg gelöst und ist über die Felswand direkt in die Gstättengasse abgestürzt. Zwei etwa zuckermelonengroße Betonbrocken prallten im Bereich der "Humboldt Stubn" auf den Gehsteig und die Straße. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand, auch Informationen über Sachschäden liegen derzeit nicht vor.