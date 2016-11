Maturareise- Anbieter wehrt sich: "Keine Nacktzone"

Der Sommer 2017 wirft in der Maturareise- Branche seine Schatten voraus. Laut Klagsschrift werde jungen Gästen verschwiegen, dass sie sich "an die Regeln der Freikörperkultur" halten müssten. Diesen Vorwurf wehrt Veranstalter DocLX ab: "Exklusiv für unsere Reise mieten wir eine ganze Halbinsel in Kroatien an, die um 2,5 Millionen Euro in ein 'Wonderland' für Absolventen verwandelt wird. Das Hotel und die Apartments der Superior- Kategorie, die normalerweise als FKK- Anlage geführt werden, sind während unseres Events KEINE Nacktzone!"

Mit Sichtschutzzäunen klar abgetrennt

Der angrenzende Campingplatz und FKK- Strandabschnitte seien mit Sichtschutzzäunen klar abgetrennt und für Maturanten nicht zugänglich. Die Kritik an weiten Wegen im Party- Areal will DocLX ebenso wenig gelten lassen: "In zehn bis 15 Minuten ist jede Hauptattraktion von jedem Resort aus erreichbar. Zudem gibt es 'Liliputbahnen' als Shuttle."

In dem skurrilen Rechtsstreit will Splashline dennoch eine einstweilige Verfügung durchsetzen. Die Anwälte sind am Wort.