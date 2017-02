Massenvergewaltigung: 9 Iraker stehen vor Gericht

Die kleine, schüchtern wirkende Frau, die nun die Türe zu einer Wohnung in der Wiener Leopoldstadt öffnet, trägt ein Kopftuch und ein langes Kleid. "Kommen Sie herein", sagt sie in brüchigem Deutsch und geht in einen großen Raum.

Das Haus in der Wiener Leopoldstadt Foto: Andi Schiel

Sechs Betten stehen da eng aneinandergereiht neben Tischen, auf denen Handys und Kopfhörer liegen. Der Boden ist mit Perserteppichen bedeckt, an den Wänden hängen bunte Landschaftsbilder. "Nein", schluchzt die Irakerin, "ich kann das alles nicht glauben." Das alles …

Das fürchterliche Ende eines lustigen Abends

Dieses grauenhafte Verbrechen, das in diesem Zimmer geschehen sein soll. Begangen von neun ihrer Verwandten. An Julia S., einer Lehrerin aus Deutschland. Am 31. Dezember 2015 war die 29- Jährige nach Wien gekommen, um mit einer hier lebenden Freundin Mechthild H. (28), Studentin, den Jahreswechsel zu verbringen. Zu feiern, zu tanzen, Spaß zu haben.

"Am Nachmittag", so Julia S., "tranken wir bei ihr daheim ein wenig Glühwein, am frühen Abend gingen wir dann in die Innenstadt, auf den Silvesterpfad. Wo wir weiter Hochprozentiges konsumierten." Bacardi mit Apfelsaft, Punsch. "Wir beide sind kaum an Alkohol gewöhnt und darum rasch ziemlich angeheitert gewesen." Gegen 2 Uhr morgens, "weil uns kalt war", der Entschluss, in ein Lokal im Bermuda- Dreieck einzukehren.

"Dort", erzählt Mechthild H., "verloren wir uns aus den Augen. Das letzte Mal, als ich Julia in dieser Nacht sah, saß sie mit mehreren Männern an einem Tisch, die sie zu Wodka eingeladen hatten." Wie diese Männer ausgesehen haben, daran kann sich die Studentin nicht erinnern.

Leerten sie der Deutschen K.- o.- Tropfen ins Glas? Handelte es sich um ihre späteren Peiniger? Die Staatsanwaltschaft will sich auf derartige Spekulationen nicht einlassen. Denn fest steht bloß: Um circa 4 Uhr wurde Julia S. übel, sie schleppte sich aus der Bar ins Freie, um frische Luft zu schnappen.

Hinter dieser Wohnungstüre fand das Martyrium statt. Foto: Andi Schiel

Entführt und danach stundenlang missbraucht

Vier Iraker trugen in der Folge die Wehrlose in die 2,5 Kilometer entfernte Wohnung beim Prater, wo sich weitere Landsleute aufhielten. Väter, Söhne, Brüder, Cousins. Ihre Frauen und Töchter vorübergehend ausquartiert in eine andere Unterkunft der Familie. Weil die Männer bei ihrer Party unter sich sein wollten.

In dem Raum mit den sechs Betten, den Perserteppichen am Boden und den bunten Landschaftsbildern an den Wänden kam es zu dem Unfassbaren. Die Lehrerin, noch immer völlig benommen, wurde bis auf die Socken entkleidet und auf ein Schlafsofa gelegt. Über zwei Stunden vergingen sich dann neun Iraker - 23 bis 47 Jahre alt - an ihr. Einige von ihnen mehrfach.

"Wir hatten besprochen", gestand einer der Täter im Verhör, "dass es in dem Zimmer dunkel sein sollte, damit sie nicht gleich mitbekam, dass wir so viele waren. Trotzdem gab es mit ihr Schwierigkeiten, weil sie so sehr weinte und sich manchmal gegen uns zu wehren versuchte."

Nach der Gruppenvergewaltigung fertigten die Männer Selfies mit dem Opfer an , danach zogen sie es an und brachten es zu einer nahegelegenen Straßenbahnstation. Wo sie die völlig verstörte Deutsche zurückließen. Passanten brachten sie später in eine Polizeistation.

Schnell wurden Julia S.' Peiniger ausgeforscht. Über eine Ortungs- App auf ihrem Handy konnte innerhalb weniger Stunden der Tatort bestimmt werden; DNA- Analysen von an der Frau sichergestellten Spermaspuren brachten letztlich endgültige Beweise für die Schuld der Iraker. Und sie kamen in Untersuchungshaft. Ob ihnen ihr Handeln leid tut? "Wir haben doch nichts Böses getan", beteuern sie bis heute.

Der Wohnraum, in dem die Täter über ihr Opfer herfielen. Foto: Andi Schiel

Das Opfer ist schwer traumatisiert

Bei dem Prozess gegen die neun Männer, der am kommenden Dienstag im Wiener Landesgericht beginnt, wird Julia S. nicht anwesend sein. Bereits im vergangenen Oktober fand eine kontradiktorische Einvernahme mit ihr statt.

Dabei gab sie zu Protokoll: "Ich habe das Geschehene eine Zeit lang weggedrängt, habe einfach funktioniert. Bei meiner Arbeit war ich wie immer und zu Hause bin ich in ein Loch gefallen. Aber irgendwann konnte ich mich nicht mehr konzentrieren, war ständig extrem erschöpft, hatte an nichts mehr Freude."

Im Juni 2016 der totale seelische und körperliche Zusammenbruch. Seitdem wird die 29- Jährige stationär in einer psychiatrischen Klinik behandelt. Eine Gerichtsgutachterin diagnostiziert ihr eine schwere posttraumatische Störung und Depressionen.

Den Tätern drohen bis zu 15 Jahre Haft. In ihre Heimat können sie niemals abgeschoben werden. Denn dort steht auf ihr Delikt die Todesstrafe.

Martina Prewein, Kronen Zeitung