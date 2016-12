Martina R. (35) lebte etliche Tage mit den Toten

Der Tatzeitpunkt "wird um den 20. November angenommen", sagte Michaela Obenaus, Sprecherin der Staatsanwaltschaft St. Pölten, am Dienstag. "Nach dem derzeitigen Erhebungsstand" sei zudem davon auszugehen, dass die 35- Jährige "erst einige Tage später Selbstmord verübt hat".

In diesem Haus erschoss Martina R. fünf Menschen und sich selbst. Foto: APA/HELMUT FOHRINGER, Privat

Obenaus zufolge wurde der Staatsanwaltschaft am Dienstagvormittag der Bericht des Landeskriminalamtes übermittelt. Das Ergebnis der Obduktion sei ein vorläufiges, ein endgültiges inklusive toxikologischer Untersuchung sei "in frühestens zwei Monaten" zu erwarten. Dass alle Opfer erschossen worden sind - neben der Täterin starb ihre Mutter, Mathilde R. (59), ihr Bruder Peter (41) und ihre drei Kinder: Sebastian (10), Fabian (9), Michelle (7) -, stehe aber fest.

Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Weiterhin Rätselraten um Motiv

Das genaue Motiv für die Familientragödie sei weiterhin unklar, so die Sprecherin. Es sei jedoch davon auszugehen, dass die Krebserkrankung der Mutter (59) der mutmaßlichen Täterin "eine Rolle gespielt hat". Dass sich eine solche bei der Obduktion bestätigt hatte, war bereits am Montag bekannt gegeben worden.

Zu jenem Brief, der am Tatort sichergestellt wurde , und über den die "Krone" die Exekutive in Kenntnis gesetzt hatte, bestätigte Obenaus mit, dass dieser von einem Bekannten der 35- Jährigen stamme. Die mutmaßliche Täterin habe mit dem Mann namens Stefan persönlich, wie auch per SMS, Kontakt gehabt. Es gebe jedoch "keinerlei Anhaltspunkte, dass der Bekannte in das Geschehen involviert war". Selbiges gelte auch für den Vater der drei Kinder.

