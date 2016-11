Marion Le Pen rechnet mit Hofer- Sieg

"Die Teile des Puzzles kommen in die richtige Ordnung. Das ist das Ende der alten Welt", betonte Marion Le Pen bei einem Treffen mit dem Chef der italienischen Oppositionspartei Lega Nord, Matteo Salvini, am Freitagabend in Florenz.

"Wir müssen Allianzen ablehnen, die uns in Misskredit bringen, wie wir es mit Nicolas Sarkozy getan haben, der Mitglied der Elite und des Systems ist", so der Nachwuchsstar des rechtsextremen Front National. Außerdem wolle sie stärker in den sozialen Medien präsent sein. "Social Media ermöglichen uns, mit dem Volk zu sprechen. Das hat uns stärker gemacht und hat uns ermöglicht, eine solide Beziehung mit der Wählerschaft aufzubauen", so Marion Le Pen.