Marion Le Pen rechnet mit einem Sieg Hofers

Marion Marechal- Le Pen, die 26- jährige Nichte von Parteichefin Marine Le Pen, rechnet mit einem Wahlerfolg des FPÖ- Präsidentschaftskandidaten Norbert Hofer bei der Stichwahl in Österreich am 4. Dezember. Nach der Wahl von Donald Trump in den USA sei sie optimistisch, dass es in Österreich zu einem Sieg Hofers kommen werde.