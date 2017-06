Mann wollte Schülerin in Tulln vergewaltigen

Erst vor Kurzem sorgte das Sexverbrechen dreier tatverdächtiger Migranten für landesweites Entsetzen, nun ist das niederösterreichische Tulln erneut im Zusammenhang mit sexuellem Missbrauch in den Schlagzeilen: Wie erst jetzt bekannt wurde, hat es bereits im Jänner einen Fall von versuchter Vergewaltigung in der Ortschaft gegeben. Auch hier war eine Schülerin das Opfer, der Täter sei aber kein Asylwerber, wie man bei der Polizei am Dienstagabend betonte.