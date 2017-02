Mann sticht mit Messer auf Verlobte ein

Mordversuch in der Nacht auf Freitag im oberösterreichischen Bezirk Urfahr- Umgebung: Ein 23- Jähriger ging nach einem überaus heftigen Streit mit einem Messer auf seine Verlobte los und fügte ihr mehrere Stichwunden zu. Die 20- Jährige wurde bei dem Angriff schwer am Hals verletzt, schwebt aber nicht in Lebensgefahr. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen.