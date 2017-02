Mann sticht mit Messer auf Freundin ein

Das Paar war in den Nachtstunden in einer Wohnung in Hellmonsödt heftig aneinandergeraten. Doch aus dem zunächst verbalen Streit wurde bald bitterer Ernst, als der 23- Jährige plötzlich zu einem Messer griff und mehrmals auf seine Freundin einstach, bestätigte die Polizei.

Offenbar kam der junge Mann unmittelbar nach der Bluttat wieder zur Besinnung und alarmierte selbst die Rettung. Die 20- Jährige wurde schwer verletzt ins Spital gebracht, der Angreifer noch in der Wohnung von der Polizei festgenommen.

23- Jähriger geständig

Die Einvernahme des Verdächtigen ist im Gange, er soll die Tat allerdings bereits gestanden haben, hieß es. Über das Motiv ist bislang noch nichts bekannt. Gegen den 23- Jährigen wird wegen Mordversuchs ermittelt.