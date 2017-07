Mann provoziert Unfall: Urlauberin schwer verletzt

Mit schweren inneren Verletzungen hat eine 50 Jahre alte Urlauberin aus Saudi- Arabien am Donnerstagnachmittag ins Krankenhaus Zell am See in Salzburg eingeliefert werden müssen. Die Frau war auf der Sommerrodelbahn in Kaprun in einen Auffahrunfall mit insgesamt vier Beteiligten verwickelt worden, weil ein bis dato Unbekannter mitten auf der Strecke mit seiner Rodel stehen geblieben war.