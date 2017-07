Mann bei Sprengung in Steinbruch schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat ein 26- Jähriger am Donnerstag bei einem Arbeitsunfall in Salzburg erlitten. Der junge Mann wurde in einem Steinbruch in St. Johann im Pongau bei Sprengarbeiten von einem in die Luft katapultierten Stein in der Größe von drei bis vier Zentimetern am Kopf getroffen. Er hatte keinen Schutzhelm getragen.