Mann angefahren und angeschossen: Täter in Haft!

Der Mann ließ sich am Stadtplatz von Eferding widerstandslos festnehmen. Nach ihm war per Haftbefehl wegen Mordversuchs gefahndet worden. Er wurde in das Polizeianhaltezentrum Linz gebracht und soll noch am Sonntag einvernommen werden, hieß es von der Polizei.

In Arm geschossen

Der 36- Jährige ohne festen Wohnsitz hatte sich am Freitagabend nach einem Streit mit dem 38- jährigen Bekannten auf einem Parkplatz in Thalheim plötzlich hinter das Steuer seines Wagens gesetzt und den Mann niedergefahren. Danach griff er zu einem Gewehr und schoss seinem Kontrahenten in den Arm.

Foto: APA/Hans Klaus Techt

Opfer notoperiert

Das Opfer musste im Klinikum Wels- Grieskirchen notoperiert werden, ist aber mittlerweile außer Lebensgefahr. Der Welser gab laut Polizei in einer ersten Befragung durch die Ermittler an, dass es sich bei dem Streit um eine Kleinigkeit gedreht haben soll.