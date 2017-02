Mann (74) erschießt Freundin und dann sich selbst

Das Paar wohnte in benachbarten Wohnungen des Hauses in der Hofzeile. Die Tat wurde in der Wohnung der Frau verübt. Nachbarn wurden am Donnerstagvormittag auf die offenstehende Wohnungstür aufmerksam, sahen von außen die Toten im Bett liegen und verständigten gegen 9 Uhr die Polizei.

Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

In der Hofzeile im Wiener Bezirk Döbling spielte sich das Drama ab. Foto: Screenshot googlemaps.com

Wie die Exekutive bekannt gab, dürfte der Mann seine Freundin im Schlaf erschossen haben, ehe er die Waffe im Bett gegen sich selbst richtete. Beide Leichen wiesen Kopfschüsse auf, sagte Polizeisprecher Paul Eidenberger.

Die Pistole hatte der 74- Jährige illegal besessen, gegen ihn bestand ein Waffenverbot.