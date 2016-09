Mann (49) verletzt Freundin und Exfrau im Streit

WEGA- und Cobra- Einsatz am Dienstag in einer Wohnung im Wiener Bezirk Liesing: Zwischen einem Mann, seiner Lebensgefährtin und seiner Exfrau war ein heftiger Streit ausgebrochen, es kam auch zu Handgreiflichkeiten. Nachbarn hörten die drei Streithähne und alarmierten die Polizei. Da der 49 Jahre alte Mann als Waffenbesitzer bekannt ist, rückten gleich zur Unterstützung die beiden Spezialeinheiten an.