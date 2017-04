Mann (42) vor Wiener Diskothek niedergeschossen

Wie die Polizei am Samstagnachmittag bekannt gab, fielen zwischen 3 Uhr und 4 Uhr früh die Schüsse vor der Wiener Disco. Der 42- jährige Iraker erlitt mehrere Verletzungen.

Er wurde am Nachmittag in einem Spital, in das er sich laut Polizeisprecherin Irina Steirer selbst begeben hatte, operiert. Über die Hintergründe des Vorfalls ist bislang nichts bekannt. Die Ermittlungen sind in vollem Gange.