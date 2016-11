Mädchen nach eineinhalb Stunden aus Moor gerettet

Was für ein Albtraum! Die zwölfjährige Eva wollte am Donnerstagnachmittag eine Abkürzung durch das Reinthaler Moor in der Gemeinde Attersee in Oberösterreich nehmen und fiel im Morast in ein Loch. Das Mädchen steckte eineinhalb Stunden fest, bis die Feuerwehr kam und es mit einer Leiter barg. Das schwer unterkühlte Kind wurde ins Spital eingeliefert.