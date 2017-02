Mädchen bricht vor Augen der Freundin im Eis ein

Dramatische Szenen haben sich am Mittwoch an einem Baggersee in Höchst im Bezirk Bregenz abgespielt. Ein neunjähriges Mädchen brach durch die bereits instabile Eisdecke ein und stürzte ins eiskalte Wasser. Ihre gleichaltrige Freundin versuchte noch, das Kind herauszuziehen, scheiterte jedoch beim Rettungsversuch. Ein Passant wurde Zeuge der Szenen und alarmierte die Einsatzkräfte.