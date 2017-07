Mädchen (15) in Tirol sexuell belästigt

Eine 15- Jährige ist am Freitagabend in Tirol Opfer sexueller Belästigung geworden. Ein Unbekannter sprach das Mädchen, das auf dem Weg zum Bahnhof in Reutte war, auf Englisch an. Die Jugendliche beachtete den Mann nicht und ging weiter, dieser riss sie plötzlich zu Boden und versuchte sie zu küssen. Die 15- Jährige wehrte sich aus Leibeskräften, der Täter ließ daraufhin von ihr ab und flüchtete.