Lugar und Schenk verlassen Team Stronach

Wie die Parlamentsdirektion am Mittwoch mitgeteilt hat, ist Team Stronach Klubobmann Robert Lugar aus der Partei ausgetreten. Weil mit ihm auch die Abgeordnete Martina Schenk geht, hat das Team Stronach nur noch vier Abgeordnete. Damit hat die Partei nun auch den Klubstatus im Parlament verloren. Dafür sind fünf Mandatare nötig. Noch nie gab es im Nationalrat so viele Aus- und Übertritte wie in dieser Legislaturperiode.