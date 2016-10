Luftwaffe fehlen schon 36 Helikopter- Piloten!

31 Prozent der 117 Dienstposten für Helikopter- Piloten sind unbesetzt, bestätigt ein Sprecher von Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ): "Für die 66 Hubschrauber des Bundesheeres haben wir aktuell 81 Piloten und Pilotinnen. Seit 2007 haben 48 Piloten das Heer verlassen." Die Hauptgründe für die Abgänge: die Sparpakete vergangener Jahre samt einer Reduzierung der Flugstunden sowie der damit verbundene Imageverlust.

Die Einsatzbereitschaft der Helikopterstaffeln für Krisen- oder Katastrophenfälle sei aber nicht gefährdet, wird in der Heeresführung betont. Das könnte jedoch bald anders sein: Da die Piloten mit 53 Jahren ihren Dienst beenden müssen, rollt ab 2017 die nächste Pensionierungswelle auf das Heer zu - und die Schulung neuer Piloten dauert drei bis fünf Jahre.

Video: Bundesheer zeigt Karriere als Militärpilot

Auch bei "Black Hawks" Pilotenposten unbesetzt

Besonders heftig trifft die Personalkrise aktuell die beiden Hubschrauberstaffeln in Linz- Hörsching: Für die 22 "Agusta- Bell- 212"- Maschinen sind nur 58 Prozent der Pilotenposten besetzt, also 21 Piloten fehlen. Und nicht einmal bei der 1. Hubschrauberstaffel in Langenlebarn - sie fliegt die neun "S- 70A- 42- Black- Hawk"- Helikopter - sind alle 19 Planposten mit Piloten besetzt.

Foto: Kronen Zeitung

Im Verteidigungsministerium hofft man aber, dass die Gegenmaßnahmen bald wirken: "Das Höchstalter für den Einstieg in die Pilotenkarriere wird auf 23 Jahre angehoben, dazu wird's mehr Flugstunden geben. Außerdem wird das Einstiegsgehalt angehoben."

Video: Piloten- Ass Major Alexander Köll im "Krone"- Talk