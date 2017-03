Lokführer rettet sich mit Sprung vor Zusammenprall

Durch seine schnelle Reaktion hat ein Lokführer Dienstagfrüh Schlimmeres verhindert: Ein Schwertransporter kollidierte auf einem Bahnübergang in niederösterreichischen Bezirk Neunkirchen mit dem Personenzug. Der Lokführer sprang in letzter Sekunde in den hinteren Teil des Zuges - und kam so mit leichten Blessuren davon. Die Fahrgäste und der Lkw- Chauffeur blieben unverletzt. Der Zug wurde schwer beschädigt. Die Bahnstrecke war zwischen Aspang und Edlitz- Grimmenstein unterbrochen.