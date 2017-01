Lokal in Flammen: Handy entzündete sich selbst

Ein Handy hat in der Nacht auf Montag in einem Imbiss im oberösterreichischen Ebensee im Bezirk Gmunden einen Brand ausgelöst. Das Mobiltelefon, das in der Lade der Theke lag, entzündete sich laut den Sachverständigen mit hoher Wahrscheinlichkeit selbst, teilte die Polizei am Dienstag mit.