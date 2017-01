Lokal in der "Sunken City" stand in Vollbrand

Zu einem lichterloh brennden Lokal musste die Wiener Berufsfeuerwehr in den frühen Abendstunden des Mittwochs auf der Donauinsel ausrücken. Das Feuer war in der "Sunken City" in der Nähe der Reichsbrücke ausgebrochen. Die Flammen konnten innerhalb einer Stunden bekämpft werden, verletzt wurde niemand.