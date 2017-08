Lkw prallt auf A10 gegen Brückenbogen - Fahrer tot

Auf der Tauernautobahn (A10) bei Salzburg hat sich am Donnerstag im Frühverkehr ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Lkw- Lenker ums Leben gekommen ist. "Er ist mit seinem Schwerfahrzeug gegen einen Brückenbogen in der Fahrbahnmitte geprallt", sagte ein Sprecher der Asfinag. In Fahrtrichtung Süden entstand rasch ein langer Rückstau.