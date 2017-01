Lkw- Lenker stoppen Geisterfahrer auf A2 in NÖ

Ein Geisterfahrer hat am frühen Freitagabend auf der Südautobahn (A2) in Niederösterreich einen Verkehrsunfall mit Sachschaden verursacht. Der Mann ließ sich davon nicht beirren und setzte seine Fahrt in langsamen Tempo fort. Zwei Lkw- Fahrern, die wenig später auf den Geisterfahrer aufmerksam wurden, gelang es schließlich, den 51- Jährigen zu stoppen.