Liste Pilz: Die ersten 20 Kandidaten sind an Bord

Am Mittwochnachmittag ist Peter Pilz nach 31 Jahren bei den Grünen aus seinem Büro ausgezogen. Künftig wird sein Arbeitsplatz in der Nähe der Wiener Favoritenstraße sein. Pilz' Liste für die Nationalratswahl im Oktober nimmt indes immer konkretere Formen an: Die ersten 20 Kandidaten stehen bereits fest.