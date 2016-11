Linz: Mann legte nach Streit mit Freundin Feuer

Bewohner meldeten den Brand in einem Mehrparteienhaus im Linzer Stadtteil Neue Heimat kurz vor 7.30 Uhr. Zwei Polizisten gelang es in letzter Minute, den bewusstlos in der Wohnung liegenden Mann zu retten. Nachbarn kamen zuvor aufgrund des starken Rauches nicht mehr zu dem 44- Jährigem. Die Wohnung wurde laut Berufsfeuerwehr Linz komplett zerstört.

Die beiden Beamten und der Mann wurden zur Behandlung ins Krankenhaus eingeliefert. Dort bedankte sich der mutmaßliche Brandstifter noch bei seinen Lebensrettern, bevor er flüchtete.

Die Lebensgefährtin des Verdächtigen war zum Zeitpunkt des Brandausbruches nicht in der Wohnung. Sie gab gegenüber der Polizei an, dass es zuvor einen Streit gegeben und der 44- Jährige eine Tat in diese Richtung angedeutet hätte. Die Fahndung nach dem Verdächtigen läuft.