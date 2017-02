"Letzter Streich": Pühringer tritt am 6. April ab

Pühringer ist nach Niederösterreichs Erwin Pröll der zweite Langzeit- Landeshauptmann der ÖVP, der sich nun verabschiedet. "Für mich war am Tag der Landtagswahl vor zwei Jahren klar, dass ich in der ersten Hälfte der Legilaturperiode zurücktreten werde", sagte Pühringer.

Thomas Stelzer Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Für 1. April hat Pühringer einen ordentlichen Parteitag der ÖVP Oberösterreich einberufen, an dem er sich nicht mehr der Wahl stellen will. Am 6. April gibt er schließlich auch seine Funktion als Landeshauptmann nach 22 Jahren ab.

Generationenwechsel in schwieriger Zeit

Der Generationenwechsel in der ÖVP Oberösterreich findet zu einer Zeit statt, in der die Vormachtstellung der Volkspartei in dem schwarzen Bundesland ins Schwinden geraten ist und Wahlsiege keine "gmahde Wiesn" mehr sind. Bei der Landtagswahl im Herbst 2015 hatte die ÖVP nach einem jahrelangen Höhenflug eine unsanfte Landung hingelegt: Mit einem Stimmenverlust von zehn Prozentpunkten kam sie am harten Boden der Tatsachen an. Bei nur noch 36 statt 46 Prozent halten die Schwarzen nun, die Blauen hingegen verdoppelten ihren Anteil auf 30 Prozent. Zähneknirschend musste die ÖVP zur Kenntnis nehmen, dass sich eine zweite Verlängerung der Koalition mit den Grünen nicht mehr ausging. Stattdessen wurde ein "Arbeitsübereinkommen" mit der zweistärksten Kraft im Land, der FPÖ, die 84.000 Ex- ÖVP- Wähler zu sich geholt hatte, abgeschlossen.

Pühringer und Oberösterreichs FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner gingen 2015 eine Koalition ein. Foto: APA/FOTOKERSCHI.AT/WERNER KERSCHBAUMMAYR

Führungsdebatte nach Wahlniederlage

Die Wahlniederlage bescherte der Landespartei erstmals nach 20 Jahren aber auch eine Führungsdebatte. Offen wurde über die rasche Ablöse von Pühringer sowie über die neue Ressortverteilung nach dessen Ära gesprochen. Ungeachtet dessen, dass die Nachfolge intern gelöst war, entbrannte zwischen Stelzer und Wirtschaftslandesrat Michael Strugl ein Streit um die Finanzkompetenz. Erst nach einem sich über Wochen hinziehenden Stellungskampf, der der ÖVP alles andere als gut zu Gesicht stand, kam es zur Einigung: Künftig werden beide gemeinsam das Budget erstellen und die mittelfristige Finanzplanung ausarbeiten.