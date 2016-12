Letzte TV- Konfrontation Hofer vs. Van der Bellen

Ein langer und äußerst ermüdender Wahlkampf neigt sich dem Ende zu. Ein letztes Mal treten heute Abend die beiden Hofburg- Kandidaten Alexander Van der Bellen und Norbert Hofer in einem TV- Duell gegeneinander an. Laut aktuellen Umfragen liegen der ehemalige Grünen- Chef und der Freiheitliche weiterhin Kopf an Kopf. krone.at wird live vom spannenden TV- Duell berichten.