Letzte Rettungsversuche für die Große Koalition

Erstmals seit der "Plan A"- Präsentation von Kanzler Christian Kern am 11. Jänner und der Reform- Rede von Finanzminister Hans Jörg Schelling fünf Tage darauf haben SPÖ und ÖVP am Mittwoch überhaupt einmal auf höchster Ebene gemeinsam über ihre unterschiedlichen Konzepte geredet. Verhandlungen, die als letzte Rettungsversuche für die Koalition jetzt bis Samstag in Permanenz geführt werden sollen.