Lenker fährt mit Auto in Wiener Bim- Tunnel!

Ein ungewöhnliches Bild hat sich den Einsatzkräften am Samstag in den frühen Morgenstunden am Wiener Matzleinsdorfer Platz geboten: Ein Autolenker war auf in einen unterirdischen Tunnel führende Straßenbahngleise geraten - und nach rund 400 Metern Fahrt zu Fuß geflüchtet. In dem Auto wurde der Ausweis eines 49- Jährigen gefunden. Der alkoholisierte Mann konnte am Nachmittag ausgeforscht werden, er bestreitet aber, den Wagen gefahren zu sein.