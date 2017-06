Lenker fährt in frisch betonierten Kreisverkehr

Warum es überhaupt zu diesem Vorfall kam, ist bislang unklar. In den Mittagsstunden waren die Sanierungsarbeiten am Kreisverkehr in der Nähe des Stifts jedenfalls (zumindest vorerst) beendet. Doch alle Mühe der Arbeiter sollte umsonst sein: Nur wenig später war ihr Werk wieder zunichte gemacht, als der Autofahrer in den frisch betonierten Abschnitt einbog.

Foto: APA/FEUERWEHR KLOSTERNEUBURG

Lediglich etwa eine Fahrzeuglänge weit kam der Lenker, ehe die Fahrt abrupt endete und die Räder des Autos etwa bis zur Hälfte im Beton versanken. Die Feuerwehr musste den Pkw per Seilwinde aus dem Abschnitt ziehen. Glücklicherweise gelang die Befreiung noch bevor der Beton auszuhärten begann ...