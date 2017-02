Lenker (82) saß ganzen Tag in seinem Auto fest

In Not geraten ist der 82- jährige Lenker am Dienstagvormittag in der Ried Ludwigshof bei Güssing. Gegen Mittag schlug die Tochter Alarm, weil sie ihren Vater nicht mehr erreichen konnte. Eine Suchaktion der Polizei verlief anfangs jedoch ohne Erfolg. Zur Unterstützung wurde um 19 Uhr ein Hubschrauber angefordert.

Nach etwas mehr als einer Stunde konnte dann die Heli- Besatzung den Wagen des Vermissten in einem Waldstück entdecken. Sofort wurden Beamte dorthin gelotst, die den Abgängigen aus seiner misslichen Lage befreiten: "Als er versucht hatte, das unwegsame Gelände zu verlassen, ging seine Gehhilfe verloren. Daher schleppte sich der 82- Jährige, der Abschürfungen erlitt, zum Pkw zurück." Zur Beobachtung kam der Mann ins Spital.

Karl Grammer, Kronen Zeitung