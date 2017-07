Leitung beschädigt: Stromausfall in Wien

Und plötzlich gingen die Lichter aus: Im Zuge von Grabungsarbeiten ist am Donnerstag in Wien eine Leitung derart beschädigt worden, dass es in den Bezirken Mariahilf und Neubau zu einem Stromausfall kam. Rund 1300 Haushalte waren laut Wiener Netze betroffen, auch auf der Mariahilfer Straße.