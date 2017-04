Leichtes Erdbeben erschütterte Semmeringgebiet

Die Erschütterungen wurden um 5.59 Uhr wahrgenommen. Die Bevölkerung berichtete laut Erdbebendienst der ZAMG davon, dass Geschirr und Gläser geklirrt hätten. Mit Schäden sei nicht zu rechnen, hieß es.

Kaum schwere Erdstöße in Österreich

In Österreich gibt es kaum schwere Beben. Die stärksten Erdstöße wurden laut ZAMG- Angaben im Jahr 1201 mit einer Magnitude von 6,1 nach Richter und mit dem Epizentrum Katschberg in Kärnten verzeichnet. 1972 wurde in Niederösterreich eine Stärke von 5,3 erreicht.

Weltweit treten jährlich etwa 50.000 Beben der Stärke 3 bis 4 auf. Etwa 800 haben die Stärken 5 oder 6. Ein Großbeben hat den Wert 8. Das heftigste bisher auf der Erde gemessene Beben hatte eine Magnitude von 9,5 und ereignete sich 1960 in Chile.