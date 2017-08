Leichtes Erdbeben erschüttert Raum Innsbruck

Ein leichtes Erdbeben gab es am späten Dienstagabend in Tirol. Der Erdstoß, der sich laut Erdbebendienst der ZAMG um 23:07 Uhr 5 km südöstlich von Innsbruck ereignete, wies eine Magnitude von 2.4 auf und wurde von wenigen Personen schwach verspürt. Schäden an Gebäuden sind bei dieser Stärke nicht zu erwarten.