Leichenfund: Mann kam bei Unfall zu Tode

Der Fund des Toten 54- Jährigen Adolf S. in einer Baugrube im burgenländischem Gewerbegebiet in Oberwart vergangenen Samstag hatte die Polizei am Wochenende vor ein Rätsel gestellt. Am Montag wurde nun die Todesursache bekannt. Der Mann soll an den Folgen eines Unfalls gestorben sein.