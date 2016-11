Leichenfund in Tirol: Identität des Toten geklärt

Nähere Auskünfte zur Person und den Lebensumständen des Mannes wollte die Polizei nicht bekannt geben, um die weiteren Ermittlungen nicht zu gefährden. Nur so viel: Das Opfer dürfte sich zuletzt im süddeutschen Raum aufgehalten haben.

Die Spurensicherung am Fundort der Leiche Foto: APA/ZOOM.TIROL

Vom Täter fehle weiterhin jede Spur, auch Hinweise aus der Bevölkerung hätten vorerst nichts ergeben, sagte LKA- Leiter Walter Pupp. Die Suche der Alpinpolizei am Steilhang der Eibergklamm nach möglichen persönlichen Gegenständen oder der Tatwaffe lieferte am Mittwoch laut Pupp ebenfalls keine verwertbaren Ergebnisse.

Opfer wies zahlreiche Schussverletzungen auf

Das Opfer war am Montag obduziert worden. Laut Spurenlage wurde der Mann in unmittelbarer Nähe zum Fundort erschossen. Die Leiche soll zahlreiche Schussverletzungen aufweisen. Als Tatzeit kommen Sonntagabend bzw. die Nacht auf Montag infrage.

Ein Lkw- Lenker hatte die Leiche am Montag gegen 8 Uhr am Parkplatz "Steinerne Stiege" im Gemeindegebiet von Söll hinter der Leitschiene entdeckt. Daraufhin informierte er Mitarbeiter der Straßenmeisterei, diese alarmierten wiederum Polizei und Rettung. Aufgrund der Lage der Leiche gingen die Ermittler des Landeskriminalamtes davon aus, dass versucht worden war, den Toten in die Eibergklamm zu werfen. Bäume hätten den Absturz jedoch verhindert.

