Leichenfund in Baugrube: Toter (54) identifiziert

Die Leiche war am Samstag gegen 15 Uhr bei Baggerarbeiten im Gewerbegebiet West in der südburgenländischen Bezirksstadt gefunden worden. Der Mann soll laut Polizei sehr zurückgezogen gelebt haben und das letzte Mal vor drei Wochen lebend gesehen worden sein.

Die Obduktion am Montag soll Klarheit bezüglich der Todesursache bringen. Äußerlich habe es an der Leiche kaum Verletzungen gegeben. Dass der Tote in einem Jutesack aufgefunden wurde, wie von mehreren Medien berichtet, konnte die Polizei nicht bestätigen. Es sei aber eine Jacke bei der Leiche gewesen.