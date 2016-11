Leiche lag neben Bushaltestelle: War es Mord?

Der Leichenfund beschäftigt die Ermittler des Landeskriminalamtes seit den frühen Morgenstunden. Der tote Mann sei neben der Eibergstraße (B173) zwischen Schwoich und Söll bei der Bushaltestelle "Steinerne Stiege" entdeckt worden, teilte Kripo- Leiter Walter Pupp mit: "Er lag im Gelände neben der Haltestelle."

Obduktion angeordnet

Die Ermittler der Tatortgruppe nahmen ihre Arbeit an Ort und Stelle auf. Ob Fremdverschulden vorliegt, ist noch nicht restlos geklärt. Allerdings liegt der Verdacht nahe, dass der Tote an der Fundstelle abgelegt wurde. "Offenbar hat jemand versucht, den unbekannten Mann im Alter von 25 bis 30 Jahren in die Eibergklamm zu werfen", so die Ermittler. Eine Obduktion der Leiche soll weitere Erkenntnisse liefern.