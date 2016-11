Leiche in Tirol: Ehefrau des Opfers festgenommen

Der Tatverdächtige, ein 28- jähriger Grieche, war bereits vergangenen Freitag in München festgenommen worden. Alle drei hätten einander gekannt und seien miteinander befreundet gewesen, sagte Markus Kraus vom Polizeipräsidium München. Das Motiv für die Tat sei noch nicht restlos geklärt.

"Möglicherweise wollten der Tatverdächtige und die Frau zusammenkommen und den Mann deswegen aus dem Weg räumen. Vielleicht ging es aber auch um häusliche Gewalt und der 28- Jährige wollte die Frau von ihrem Mann befreien", sagte Kraus.

Ein Autoschlüssel, der bei der Leiche gefunden worden war, brachte die Ermittler auf die Spur der Verdächtigen, sagte der Chef des Tiroler Landeskriminalamts, Walter Pupp. Die Kriminalisten fanden das dazu passende Fahrzeug in Deutschland. Auf den Ausleihpapieren sei sowohl der Name des Tatverdächtigen als auch jener seines späteren Opfers, ein 31- jähriger Grieche, verzeichnet gewesen. "Wir hatten also zwei Personalien und wussten nicht, wer jetzt Täter und wer Opfer war", berichtete der deutsche Polizist.

28- Jähriger weitgehend geständig

"Bei einer Hausdurchsuchung wollten wir zunächst das Opfer identifizieren, fanden dann aber eine Waffe, die zu der vermeintlichen Tatwaffe passte", so Kraus. Der 28- Jährige konnte schließlich als Tatverdächtiger verhaftet werden. Beide Festgenommenen seien in der Zwischenzeit mehrfach vernommen worden. "Der 28- Jährige räumt die Tat weitgehend ein", sagte Kraus. Auch die Frau habe zugegeben, von der Tat gewusst zu haben. Bei der Tat selbst sei sie jedoch aller Wahrscheinlichkeit nach nicht dabei gewesen.

"Beide Beschuldigten befinden sich derzeit in Übergabehaft in München", sagte Hansjörg Mayr von der Innsbrucker Staatsanwaltschaft. Sie sollen "in nächster Zeit" nach Tirol überstellt werden. Wie lange die Tat bereits geplant war, sei noch nicht geklärt, möglicherweise jedoch schon seit mehreren Monaten.

Lkw- Lenker entdeckte Leiche

Ein Lkw- Lenker hatte die Leiche am 7. November gegen 8 Uhr am Parkplatz "Steinerne Stiege" im Gemeindegebiet von Söll im Bezirk Kufstein hinter der Leitschiene entdeckt. Daraufhin informierte er Mitarbeiter der Straßenmeisterei, die wiederum Polizei und Rettung alarmierten. Der 31- Jährige dürfte in unmittelbarer Nähe des Auffindungsorts erschossen worden sein. Die Polizei hatte mehrere Patronenhülsen bei der Leiche gefunden. Der Mann war direkt am Abgrund zur Eibergklamm abgelegt worden, Bäume hatten jedoch einen Absturz verhindert. "Wäre die Leiche in die Klamm gefallen, hätten wir sie vermutlich monatelang nicht entdeckt", so Pupp.