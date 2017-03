Leiche in Oberwarter Baugrube identifiziert

Die Leiche war am Samstag gegen 15 Uhr bei Baggerarbeiten im Gewerbegebiet West in der südburgenländischen Bezirksstadt gefunden worden. Der ORF Burgenland berichtete, dass der Tote in einen Jutesack gehüllt gewesen sei. Laut Medienberichten gibt es im Burgenland derzeit keine Vermisstenanzeige, von der Polizei gibt es dazu noch keine Bestätigung.

Redaktion krone.at