Leiche in Abfalllieferung: Suche nach Müllwagen

Nach dem grausigen Leichenfund in einer Grazer Mülllieferung aus Wien haben die Ermittler noch am Mittwoch mit der Suche nach jenem Müllwagen begonnen, in dem sich der Tote befunden hatte, und Nachforschungen in der Wiener Obdachlosenszene gestartet. So soll geklärt werden, wo sich der 58- jährige Slowake zuletzt aufgehalten hatte. An der Leiche war massive Gewalteinwirkung festgestellt worden - es besteht der Verdacht auf Fremdverschulden.