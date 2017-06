Leiche im Müll: Vier Verdächtige festgenommen

Nach dem Fund einer männlichen Leiche in einer Mülllieferung in Graz haben Ermittler jetzt vier Verdächtige festgenommen. Bei dem Opfer handelte es sich um einen 58- jährigen Slowaken aus der Wiener Obdachlosenszene. Seine Leiche war am 22. März von Mitarbeitern eines Entsorgungsbetriebs in Graz gefunden worden.